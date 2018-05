Trieste Airport: raddoppiano le destinazioni per la Grecia, dopo Chios si parte per Cefalonia

Fincantieri: tavolo congiunto su formazione e sicurezza sul lavoro

„Raddoppiano le destinazioni per la Grecia in partenza dal Trieste Airport di Ronchi dei Legionari: dopo Chions dall'aeroporto Fvg si potrà raggiungere anche Cefalonia, tutti i sabati dal 16 giugno al 22 settembre. Con l'offerta del tour operator sloveno Palmaviaggi si potrà raggiungere tramite Adria Airways in meno di due ore la località greca, con la possibilità di usufruire di grandi sconti sul parcheggio.

Ci si prepara ad un'intensa stagione con collegamenti speciali dalla Spagna (Madrid e Barcellona), 7 voli in arrivo da varie città della Germania e charter in arrivo dall'Inghilterra.

Andando a vedere i risultati del primo trimeste per quanto riguarda i volumi di traffico i passeggeri in partenza e arrivo sono stati 155.497, registrando quindi una flessione dell'1,3% rispetto al 2017. Da considerare nell'analizzare i dati la mancanza del volo per Trapani, che portava un gran numero di passeggeri e che dovrebbe essere ripristinato prossimamente.