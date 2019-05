Lo stadio Grezar si adatta agli U21, la reazioni delle società di atletica

In previsione degli Europei di calcio U21, allo stadio Grezar sono cominciati i lavori concordati per l'adeguamento del prato. Immediate le reazioni delle società di atletica, di atleti e dei loro genitori che hanno manifestato le loro preoccupazioni e il loro disappunto. "Qui gareggiavano e allenavano i miei figli. Qui ho fatto i miei primi lanci" scrive un membro dello staff dell'Asd Trieste Atletica. "Lo Stadio Grezar non é più casa dell’atletica leggera. Centinaia di bambini, ragazzi e adulti sfollati. Che tristezza. Differenze economiche e disparità tra uno sport all’altro? Certo! Potremo allenarci negli uffici pubblici..."

Ricordiamo che nel 2017 all'interno dello stadio si disputarono i campionati italiani assoluti di atletica leggera, che inaugurarono di fatto la ristrutturazione dello stesso.

