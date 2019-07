Grim su piazza Libertà: "Polidori non fa sicurezza, crea allarme"

"Altro che 'politiche invasionistiche', Polidori e tutta la Lega a Trieste stanno facendo il doppio gioco: gridano l'allarme sicurezza e non danno risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini". Le parole sono della consigliera del Partito Democratico, Antontella Grim che torna sulle reazioni politiche ai gravi fatti avvenuti negli scorsi giorni in piazza Libertà.

In tale occasione infatti era scoppiata una violenta rissa tra richiedenti asilo, tre dei quali erano rimasti feriti dopo che uno di loro aveva estratto un coltello e pugnalato un connazionale nei pressi di un bar. Il Partito Democratico ha quindi reagito condannando l'episodio ma esprimendo anche critiche alle parole del vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori.

"Precisa scelta non governare migranti e territorio"

"Loro - continua la Grim - che sono al governo in città, in Regione e a Roma, con il decreto sicurezza hanno fatto di tutto per avere i migranti in mezzo alle strade, e hanno permesso che piazza Libertà diventasse un accampamento. In questo modo si è favorita l’esplosione di tensioni che poi hanno visto accadere un gravissimo fatto di sangue". Secondo la Grim infine, gli esponenti della Lega "magari vorrebbero imputarlo al Pd. No. È una precisa scelta non governare migranti e territorio, per poi chiedere misure d'emergenza, i militari in mimetica a pattugliare Trieste. La città che vuole la Lega deve avere paura, a qualunque costo".