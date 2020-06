Nuove modalità e orari, anche la Grotta Gigante riapre ai visitatori

Sabato 6 giugno la Grotta Gigante riapre le porte ai visitatori. L'antro più amato dai triestini e di proprietà della Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano riparte quindi dopo la lunga chiusura forzata dovuta all'emergenza Covid-19. Durante tutto il mese di giugno la Grotta Gigante sarà aperta in via sperimentale il sabato e la domenica e saranno attivi quattro turni di visita (10.00, 11.30, 14.00, 15.30).

La posizione della Società Alpina delle Giulie

"Per evitare che si formino code ed assembramenti - fanno sapere dall'Alpina - i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online con la possibilità di scelta della giornata e dell'orario d'ingresso direttamente sul sito della grotta". I titoli di ingresso andranno esibiti o in formato cartaceo oppure scaricandoli direttamente sul proprio cellulare o tablet e mostrati al personale. Il prezzo del biglietto intero rimane sempre di 13 euro mentre è di 10 quello per i tagliandi ridotti.

Le informazioni

Cambiano infine anche i numeri di accesso. "Per garantire un corretto distanziamento di sicurezza il numero di componenti per ciascuna visita è stato ridotto ed è a numero chiuso" fanno sapere i gestori. Per visitare la grotta poi si dovrà indossare la mascherina e i guanti per tutta la durata della visita. All'interno ci saranno inoltre alcuni punti dove si dovrà eseguire la loro sanificazione. Ulteriori informazioni sono reperibili via mail all'indirizzo info@grottagigante.it oppure visitando il sito ufficiale.