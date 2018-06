Gruppo di migranti irregolari fermato sulla ciclabile di Barcola

Un gruppo di migranti è stato bloccato in viale Miramare dalla Polizia di Stato, in tutto una quindicina di persone che sono state fatte sedere lungo la pista ciclabile di Barcola. Molte le segnalazioni ricevute dai passanti, che hanno visto all'opera anche i militari dell'esercito, a supporto della Polizia. Le autorità hanno infine accertato che si trattava di migranti penetrati irregolarmente in territorio italiano.