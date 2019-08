Gommone in avaria con bimba a bordo: in cinque soccorsi a Canovella

Cinque persone tra cui una bimba bloccate in mezzo al mare sotto il sole cocente a causa di un guasto al motore del gommone. I cinque, tutti triestini, sono stati poi tratto in salvo dalla Guardia Costiera, intervenuta con il gommone, che ha riportato il mezzo a riva prestando la dovuta assistenza. Al di là dello spavento, soprattutto della bambina, nessuno si è fatto male, il motore è stato raffreddato e il gommone da diporto (abitualmente ormeggiato in Rio Ospo) è stato scortato al porticciolo di Sistiana, il punto sicuro più vicino.