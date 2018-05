Guardia di finanza: megasequestro per 35 milioni e 3 arrestati di origine campana

Sequestri per oltre 35 milioni di euro e 3 persone arrestate, tutte di origine napoletana. Questo l'esito delle idagini svolte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste su disposizione della Procura, da cui è emerso che i tre arrestati avevano acquisito la Depositi Costieri di Trieste nel 2017, con proventi di origine illecita in quanto frutto dei delitti di frode fiscale e autoriciclaggio.

Questi i nomi degli arrestati: Formicola Pasquale, quale amministratore di fatto della Petrolifera Italiana S.r.l. e della Life S.r.l.; Smimmo Renato, quale amministratore di fatto della Petrolifera Italiana S.r.l. e della Life S.r.l.; Della Rocca Giuseppe, quale amministratore di fatto della Petrolifera Italiana S.r.l., nonché legale rappresentante della LIFE S.r.l..

I tre hanno precedenti per associazione a delinquere: uno di essi ha riportato condanne per ricettazione, per rapina e sequestro di persona nonché per associazione di tipo mafioso; un secondo è stato condannato due volte per contrabbando di sigarette e denunciato per associazione a delinquere; un terzo è stato sottoposto a custodia cautelare per associazione a delinquere ed estorsione.