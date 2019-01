Guardia di finanza, cambio al vertice: Enrico Mion è il nuovo comandate regionale

Novità al vertice della Guardia di Finanza. Il Generale di Brigata Enrico Mion è il nuovo Comandante Regionale del Friuli Venezia Giulia. Subentra al Generale di Divisione Giuseppe Bottillo.

La cerimonia si è svolta oggi, 10 gennaio, presso la Caserma "Campo Marzio" di Trieste.

La cerimonia

All’evento, tenutosi alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, ha partecipato una rappresentanza del personale in servizio nella Regione e dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia (militari in congedo).

Nel corso della cerimonia il Generale Bottillo, destinato a ricoprire la carica di Direttore della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia con sede a Roma, ha rivolto, tra l’altro, espressioni di gratitudine e apprezzamento nei confronti di tutto il personale per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti, dichiarandosi fiero ed orgoglioso di loro, definendo la Regione Friuli Venezia Giulia una delle più belle d’Italia e Trieste una città che porterà nel cuore.



Nel suo intervento il nuovo Comandante Regionale, nell’esprimere la propria soddisfazione per l’incarico che gli è stato attribuito, ha rivolto il proprio saluto ai presenti, auspicando un proficuo lavoro, d’intesa con le Istituzioni ed i cittadini, per la tutela degli interessi pubblici demandata alla Guardia di Finanza.



Il Generale Mion assumerà l’incarico, congiuntamente a quello rivestito di Comandante Provinciale del capoluogo giuliano.

Al termine della cerimonia il Generale Bottillo ha salutato le maggiori Autorità istituzionali della Regione presenti.