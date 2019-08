Dipendente di un locale abbandona rifiuti in pieno centro, stangata da 600 euro

Un dipendente di un pubblico esercizio del centro è stato sanzionato dalle Guardie Ambientali della Polizia Locale per aver abbandonato un sacco di rifiuti provenienti, secondo la nota, proprio dallo stesso locale. Il gesto, ripreso dalle telecamere della zona, è costato al dipendente la cifra di 600 euro. Alla richiesta di conoscere la zona e la via "incriminate", non ci è stata data risposta.

Il fatto

Qualche giorno fa le Guardie Ambientali in seno alla Polizia Locale hanno "accertato in una via del centro l'abbandono di un grande sacco contenente tovagliette, bottiglie in plastica, lattine, tutti chiaramente rifiuti di un pubblico esercizio" così la nota pubblicata prima su Agente Gianna e solo successivamente in maniera ufficiale dagli uffici del Comune.

Grazie alla visione delle immagini delle telecamere posizionate in zona la PL è riuscita ad estrapolare dei fotogrammi della persona e del percorso effettuato dal responsabile dell'abbandono. "L'uomo, dopo essersi guardato attorno abbandonava al suolo il sacco" così continua la nota. Nei giorni successivi le GA hanno quindi iniziato ad effettuare alcuni appostamenti nell'area interessata dalla violazione, senza tuttavia ottenere grandi successi. Una Guardia Ambientale fuori servizio è riuscito però ad individuare la persona. "Si trattava di un dipendente di un pubblico esercizio a gui veniva contestata la sanzione da 600 euro".