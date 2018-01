Guasto elettrico: black-out a macchia di leopardo in tutta la città

Un importante guasto elettrico si è verificato alle 13.06 su un cavo di media tensione di via Caduti sul Lavoro, proprio nei pressi degli uffici e deposito di AcegasApsAmga: si è trattato di un corto circuito sul cavo che ha causato un disservizio in diverse zone della città.

Infatti si sono registrati black-out a macchia di leopardo - spigano -, ma al momento non si può risalire al numero preciso di zone e persone coinvolte: fatto sta che alle 13.18 i tecnici sono riusciti a controalimentare la rete e quindi ora la situazione è ristabilita mentre loro sono a lavoro per riparare il guasto.

Fortunatamente non si sono verificati particolari disagi né incidenti: per esempio zone centrali e molto trafficate come via Carducci, piazza Goldoni e largo Barriera sono rimaste al buio, compresi i semafori, ma per una volta - forse anche grazie al traffico non intenso - l'abilità alla guida dei triestini si è distinta in positivo.