Non si ferma all'alt perché senza patente dal 2007: multa salata, sequestrata l'auto e denunciato

Scappa alla vista della pattuglia della Polizia Locale in piazza Godoni, viene fermato poco dopo in piazza Foraggi e dai successivi controlli emerge una pesante situazione di recidività. L'episodio è avvenuto circa una settimana fa e ha visto come protagonista un cittadino italiano residente a Trieste (F.M. di 41 anni ndr) che si è visto sequestrare la Fiat Croma e ricevere una sanzione amministrativa di 364 euro per il mancato aggiornamento della carta di circolazione. Inoltre, il conducente ha perso tre punti della patente per "non essersi fermato all'alt della Polizia" e dovrà affrontare la sanzione in base dall'articolo 192 del Codice della strada che verrà decisa dalla Prefettura.

I fatti

Durante un controllo stradale, la pattuglia del Nucleo Operativo Territoriale della Polizia Locale intima l'alt ad una Fiat Croma in piazza Goldoni "perché il conducente non indossa la cintura di sicurezza". Dopo aver rallentato, il 41enne "decide di proseguire la marcia". La "fuga" dell'automobilista però viene prontamente stoppata da un'altra pattuglia del Not che, dopo aver ricevuto la nota di ricerca diramata dalla prima pattuglia con tanto di numero di targa, lo ferma in piazza Foraggi.

Davanti al fermo, il conducente sostiene di "aver dimenticato a casa i propri documenti". Gli agenti della Polizia Locale, dopo un'attenta ricerca nella banca dati ministerale, scoprono che il 41enne "è privo della patente di guida perché revocata nel 2007". La vicenda però non finsice qui. Dopo l'ammissione di responsabiltà da parte del conducente, gli agenti individuano "precedenti violazioni" a suo carico, "sempre per guida senza patente".

L'ultima violazione risale appena ad un anno fa. "In quell'occasione, oltre alla sanzione pecuniaria, gli era stato applicato il fermo del veicolo per tre mesi" conclude la nota della Polizia Locale. Essendo però stata commessa "la stessa violazione [...] due volte nel biennio, è scattata la denuncia penale (per la quale è previsto l'arresto fino ad un anno) ed il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.