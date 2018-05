Guida senza patente: fermato dalla Polizia, multa anche alla moglie

Nell’ambito del controllo istituzionale del territorio, ieri pomeriggio un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Trieste ha fermato un’autovettura in via Molino a Vento. Alla guida un cittadino albanese, P.K., nato nel 1991 e residente in città, che non aveva la patente di guida in quanto – come si è appurato – mai ottenuta.

Dopo le formalità di rito, gli operatori lo hanno sanzionato amministrativamente, hanno ritirato la carta di circolazione del mezzo provvedendo anche al fermo amministrativo dello stesso per tre mesi.

Poco dopo si è recata sul posto la moglie, nonché proprietaria dell’autovettura, alla quale è stato affidato in custodia il mezzo, che è stata sanzionata amministrativamente per l’incauto affidamento dello stesso.