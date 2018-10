Guida ubriaco e finisce contro un albero a Barcola: denunciato

Denunciato un 24enne per guida in stato di ebbrezza: è accaduto nella notte tra il 29 e il 30 aprile, l'auto è finita contro un albero in viale Miramare, all’angolo di via del Boveto, danneggiando anche due cassonetti dell’immondizia. Dopo lo schianto il giovane (cittadino italiano) ha chiamato la Polizia, che l'ha sottoposto all'alcoltest rilevandone la positività. È scattata quindi la denuncia e il ritiro della patente.

A bordo anche un altro giovane, che ha iniziato a lamentare dolori al costato, motivo per cui sono stati chiamati i soccorsi medici. I due giovani sono stati quindi portati a Cattinara per accertamenti mentre il mezzo incidentato, non marciante e distrutto completamente nella parte anteriore, è stato spostato presso una ditta specializzata del settore.