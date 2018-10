Guida ubriaco in via Cologna e causa incidente: denuncia e patente ritirata

Denunciato dalla Polizia di stato per guida in stato di ebbrezza: è successo a un 23enne, M.B., nato a Monfalcone e residente in città. Si trovava alla guida della sua autovettura e ha causato in via Cologna un incidente che ha coinvolto altri due veicoli, di cui uno regolarmente in sosta.

I due guidatori sono stati sottoposti all’alcoltest e il giovane è risultato esserne positivo. Motivo per il quale è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida. I due mezzi che erano in movimento sono stati rimossi dalla careggiata da parte di una ditta specializzata del settore.