Incidente in Gvt: traffico in tilt e un ferito

Si è verificato intorno alle 15 un incidente sulla superstrada (ex Gvt), tra la galleria Servola e lo svincolo di Valmaura. Coinvolte due autovetture, una Smart e una Panda, e un furgone. La conducente della Panda, una donna, è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del'area e il 118. Lunghe code e traffico bloccato in direzione Venezia.

Sul posto è intervenuto anche il carroattrezzi che ha portato via le due auto. Il furgone ha proseguito autonomamente.

