Halloween, più di 100 bambini per le strade di Opicina (FOTO)

Grande partecipazione ieri pomeriggio a Opicina per la festa di Halloween organizzata dal gruppo Facebook "Vivere Opicina e l'Altipiano". Più di 100 bambini accompagnati dai genitori hanno prima invaso Piazzale Monte Re, per poi riversarsi nelle strade e nei negozi del borgo dell'Altipiano sfidando il vento e il freddo pungente.

Si sono organizzati in gruppi e sono entrati a chiedere "dolcetto o scherzetto" in ogni negozio che hanno trovato sul loro percorso. E ogni esercizio pubblico li ha accolti con calore e ha donato quello che aveva preparato: caramelle, dolcetti e addirittura pizze e gelati. Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti e i negozianti che hanno reso speciale questo pomeriggio di festa per tanti bambini che si porteranno con loro un bel ricordo di questa giornata.