Harry's Piccolo tra i 50 ristoranti migliori d'Italia "sopra i 120 euro"

"Harry's Piccolo" entra nella classifica "50 top Italy", che premia i 50 migliori ristoranti in Italia in due categorie: sotto e sopra i 120 euro. Un altro trionfo per il ristorante stellato in piazza Unità, già premiato di recente da "Il gambero rosso", che ora si piazza al 46esimo posto per la categoria "over", mentre al 21esimo troviano "Agli Amici" di Udine: unici due ristoranti premiati in Friuli Venezia Giulia. Tra quelli "sotto i 120 euro", invece, troviamo al primo posto "L'argine a Vencò" di Antonia Klugmann, la celebre chef nata a Trieste e già giudice a "Masterchef". La premiazione dei primi 10 ha avuto luogo al teatro Eliseo di Roma lunedì 2 dicembre.