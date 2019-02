Stella Michelin all'Harry's Piccolo: consegnata la targa

Era il 16 novembre 2018 quando lo staff dell'Harry's Piccolo di piazza Unità d'Italia a Trieste veniva raggiunto dalla notizia del conseguimento della prima Stella Michelin. Dopo poco più di tre mesi il prestigioso riconoscimento è ufficialmente arrivato nel ristorante della famiglia Benvenuti. L'Harry's Piccolo è stato in grado di raggiungere in pochissimo tempo un obiettivo che raramente all'interno del mondo delle eccellenze enogastronomiche si manifesta in qualche mese.

I protagonisti dell'impresa

Alessandro Buffa, Matteo Metullio, Davide De Pra sono gli chef e Fabio Santo il sous chef. Antonio Tufano è capo pasticcere e responsabile della pasticceria mentre i vice sono Gabriele Toso e Nicola Pelizzaro. Alessandro Rosato capopartita per i primi e Nemanja Milošević commis ai primi.

Francesco Lorusso è capopartita agli antipasti e il suo commis è Federico Iattarelli. Capo dei secondi invece è Lorenzo Maistri e il commis Daniele Pagnoni. Fatmir Eli Rexhaj è chef de rang e Loredana Ungureanu invece è commis de rang.

In sala

Questi poi i nomi dei professionisti il cui lavoro è reso evidente dalla loro presenza in sala. Nicola Mascarello (maitre), Elena Brussa Toi (sommelier) Alessandro Farina (chef de rang), Matteo Sorini (barman), Manuel Duse (vice sommelier), Gioele Pascul (commis di sala).