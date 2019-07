Hilton via Mazzini, Dipiazza: "Trieste vola, interessate altre catene internazionali" (VIDEO)

“Proseguono molto bene i lavori anche per il nuovo Hilton di Trieste. Con i tecnici ho fatto un sopralluogo al cantiere per vedere lo stato degli interventi”. Lo dichiara il sindaco Dipiazza davanti all'ex palazzo della Ras in via Mazzini, futura sede del DoubleTree by Hilton di Trieste. “La città – sostiene Dipiazza -, grazie alle cose concrete che stiamo realizzando, sta volando e molte altre catene di hotel di lusso (non posso dire chi, ma sono nomi di fama mondiale) per il suo sviluppo, la sua bellezza e centralità in Europa. Adesso che è stata approvata la variante sul Porto vecchio sono in arrivo nuove opportunità”.