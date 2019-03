Hollywood arriva a Trieste per tre giorni di riprese

Trieste diventa ancora una volta set cinematografico ma stavolta fa le cose in grande: un'imponente produzione hollywoodiana ha scelto piazza Unità, il parco di Miramare, il Porto e la Prefettura come scenari per entusiasmanti scene d'azione. I dettagli saranno svelati in una conferenza stampa alla presenza del prefetto Valerio Valenti e la direttrice del parco di Miramare Andreina Contessa il 27 marzo, ma intanto le voci corrono e parlano di un cast composto da nomi quali Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Salma Hayek e Antonio Banderas. Le riprese avranno luogo il 25, 26 e 27 aprile, con il 28 come opzione aggiuntiva.

Inseguimenti adrenalinici

La notizia ci è stata confermata stamattina dall'assessore al commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi, anticipando che “piazza Unità dovrebbe diventare lo scenario per un inseguimento adrenalinico in auto e la Prefettura sarà ripresa come interno del castello di Miramare. Le rive saranno interdette al traffico per qualche giorno, ma i disagi saranno limitati a fronte di un ritorno di immagine senza precedenti”.

Una "macchina colossale"

Questa volta, infatti, Trieste rientra in una produzione hollywoodiana e, come ricorda l'assessore “forse questi tre giorni non lasceranno sul territorio 4 milioni di euro, come la Porta Rossa 2, ma vedere il nome di Trieste nei titoli di coda di un film che farà il giro del mondo è qualcosa che non ha prezzo e i cui effetti saranno duraturi”.

Coinvolte le aree del Comune coordinamento eventi, occupazione di suolo pubblico e patrimonio, tutte facenti capo alle deleghe di Giorgi che precisa: “Abbiamo messo in moto una macchina colossale, dalla chiusura della piazza allo spostamento di alcuni matrimoni il lavoro degli uffici è stato enorme. Basti pensare che in città arriveranno ben 30 mezzi, ognuno dei quali adibito a una sua funzione per le riprese (tra cui le 'roulotte' private degli attori)”.

Qualche disagio

Le ordinanze riguardanti il traffico saranno rese note in tempo utile, da ricordare che nello stesso periodo ci sarà anche il mercato 'Piazza Europa' nella zona di piazza Ponterosso, sempre organizzato dall'assessore che conclude: “Saranno giorni un po'difficili per il traffico ma mi appello alla comprensione dei cittadini, perché tutto questo va a beneficio, presente e futuro, della città”.