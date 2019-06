Arrestato passeur: era un ex poliziotto e trasportava 2 minori

Un ex poliziotto viene rintracciato dalla Polizia mentre trasporta due migranni irregolari, entrambi minorenni. Il passeur, di nazionaità croata, è stato intercettato dai Carabinieri di Basovizza nel pomeriggio di lunedì 24, nel corso di uno specifico servizio di retrovalico svolto nell’area del Sincrotrone. A bordo dell'auto controllata, oltre al conducente, M.P., 37enne croato, i militari hanno trovato due minorenni dalla carnagione olivastra, risultati privi di documenti. Una volta in caserma, il cittadino croato ha raccontato di essere un ex poliziotto, congedato per motivi disciplinari.

La spiegazione

Ha quindi tentato di giustificarsi spiegando di aver visto i due ragazzi sul ciglio della strada, in Slovenia, e di essersi fermato. I due minori gli avrebbero riferito di dover raggiungere i loro parenti in Italia e lui, impietositosi, si sarebbe offerto di dar loro un passaggio. I due minorenni, che hanno dichiarato di essere cittadini del Bangladesh di 16 e 15 anni, dopo essere stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, sono stati accompagnati presso una struttura del Comune di Trieste. L’ex poliziotto è stato invece dichiarato in arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e accompagnato al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.