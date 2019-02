Tutti pazzi per i mattoncini più famosi al mondo: inaugurata "I Love Lego" (FOTO)

Apre i battenti il 21 febbraio, a Trieste, al Salone degli Incanti, e fino al 30 giugno, la più grande mostra di Lego in Italia, “I LOVE LEGO”. Una mostra del Comune di Trieste, in co-organizzazione con l'Associazione Culturale Arthemisia, che vede come main partner Generali Valore Cultura con Genertel, in collaborazione con RomaBrick, uno dei LUG (Lego® User Group) più antichi d’Europa e realizzata con oltre 1.000.000 di moduli LEGO. Ogni mondo contiene elementi dinamici, sistemi di automazione e di illuminazione. L’originale esposizione - che è stata inaugurata oggi alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza con l’Assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Viceministro per la Famiglia e le Disabilità Vincenzo Zoccano, dell’Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, Pierpaolo Roberti, della Presidente di Arthemisia Iole Siena, dell’Amministratore Delegato di Genertel Manlio Lostuzzi, della Direttrice del Centro per la Salute del Bambino Alessandra Sila e del Presidente di Komen Italia Ricardo Moretti - è sostenuta da Genertel attraverso Generali Valore Cultura, il programma per rendere l’arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più vasto. Grazie a Genertel ogni domenica saranno offerti laboratori creativi per adulti e bambini.

I Love Lego: artista all'opera (VIDEO)

Beneficienza

Grazie a “L’Arte della Solidarietà”, con I LOVE LEGO sarà sostenuto il Centro per “Ora di Futuro” gestito dalla Onlus “Centro per la salute del Bambino” (CSB). Parte del biglietto di mostra sarà destinato alle attività del Centro dedicate alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Il ricavato sarà raddoppiato da Generali e The Human Safety Net. Con “L’Arte della Solidarietà” Arthemisia e Komen daranno un contributo attivo all’iniziativa offrendo unità mobili esami di prevenzione gratuita alle mamme delle famiglie assistite.

"I Love Lego", Genertel: "Una mostra che racchiude innovazione, semplicità e creatività" (VIDEO)

La mostra

Ogni anno oltre 100 milioni di persone giocano con i LEGO, una passione che unisce bambini e adulti. A Trieste si potranno trovare vari “mondi in miniatura”, per decine di metri quadrati di esposizione: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, fino alla conquista dello spazio. Ognuno di questi diorami è stato minuziosamente progettato e costruito da RomaBrick, uno dei LUG (Lego® User Group) più antichi d’Europa e opera con una modalità peculiare. RomaBrick costola dell’associazione nazionale di amanti LEGO pone al centro dell’obiettivo il lavoro di squadra ed è grazie alla collaborazione di tutti i suoi iscritti che riesce a creare ambienti tra i più grandi che si possano vedere nel mondo. Ogni singola parte delle installazioni in mostra sono frutto di una progettazione collettiva e assolutamente originale: ogni edificio, strada, mezzo o piazza viene concepita da un team che vanta la presenza di numerosi architetti e ingegneri. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati e per le famiglie, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica.

"Emozioni e cultura"

Il Sindaco Dipiazza, ringraziando Generali e Genertel, ha voluto ricordare la valenza dell’apporto culturale di un contenitore di grande impatto quale il Salone degli Incanti, nel cuore della città, e dei musei civici che hanno registrato numeri importanti con oltre 600 mila visitatori. “Oggi mi sono emozionato – ha sottolineato Dipiazza – perché i lego colorati di rosso e di bianco mi ricordano la mia infanzia e il valore ludico per tutti i bambini. Mi fa molto piacere che questa mostra abbia anche uno scopo benefico e di solidarietà verso le persone disagiate perché aiutare gli altri nella vita è un importantissimo obbligo morale”.

Una mostra in cui ha creduto fortemente l’Assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, nella convinzione che “i ‘lego’ sapranno certamente attrarre bambini e famiglie trasmettendo emozioni ludiche ma anche cultura, che ha accompagnato intere generazioni – ha affermato - attraverso i meravigliosi e originali plastici”. Il progetto prevede anche il coinvolgimento di giovani artisti che hanno realizzato opere a tema LEGO esposte nel Salone degli Incanti per promuovere l’arte contemporanea della scena attuale. Fabio Ferrone Viola, Luigi Folliero, Irem Incedayi, Daniele Clementucci e Corrado Delfini sono alcuni degli artisti presenti in mostra. Anche I LOVE LEGO parteciperà ai campionati Europei di calcio Under 21 in programma a giugno a Trieste, riproducendo con i suoi mattoncini un campo di calcio e vestendo suoi omini/giocatori con le maglie delle nazionali partecipanti.