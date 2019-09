Viola il divieto di ritorno: 19enne fermato dai "poliziotti in bici"

Viola un divieto di ritorno ma viene fermato dai "poliziotti in bici", che effettuavano il nuovo servizio di pattugliamento a bordo delle loro mountain bike. È successo ieri pomeriggio, giovedì 5 settembre: la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino kosovaro, A.K., nato nel 2000, inottemperante a un divieto di ritorno nei comuni della provincia di Trieste per tre anni emesso nel dicembre dell’anno scorso. Il giovane è stato notato e identificato in largo Bonifacio dai poliziotti della Squadra Volante che espletano il servizio di controllo del territorio in biciletta. Dagli accertamenti effettuati è emersa questa inottemperanza e il successivo deferimento all’autorità giudiziaria.

"Poliziotti in bici"

Come si ricorderà proprio un mese fa era stato presentato dal Questore questo servizio con le bici MTB, alternativo ai mezzi motorizzati, che punta ad un controllo più mirato e puntuale del centro storico e di alcune aree extra-urbane della città, anche nell’ottica di una sempre maggiore prossimità alla cittadinanza.