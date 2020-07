Migranti e Covid-19, Ics e Caritas: "Isolamento fiduciario e 36 medici volontari: situazione sotto controllo"

"I cittadini stranieri che, nel momento di entrare nel territorio italiano, richiedono asilo politico vengono sottoposti a un periodo di isolamento fiduciario della durata di 14 giorni, al fine di escludere la presenza di patologie connesse al Covid-19". E' quanto emerge in una nota stampa firmata da Caritas e Ics per fare chiarezza sulle misure adottate nel sistema dell'accoglienza triestino per prevenire eventuali contagi da Covid-10. "Durante questo periodo è prevista l'applicazione delle misure di distanziamento sociale - scrive la nota -, insieme alle altre misure organizzative e gestionali necessarie. Come di recente evidenziato nel nostro report statistico (è possibile leggerloqui), grazie alla collaborazione con l'associazione DonK Humanitarian Medicine la salute dei richiedenti asilo accolti a Trieste riceve adeguata attenzione da parte di 36 medici volontari, per un totale di oltre 2000 visite all'anno". "La situazione sanitaria rimane pertanto sotto controllo. Ricordiamo infine - conclde - che il diritto all'asilo non può essere messo in contrapposizione al controllo sanitario: è doveroso garantirli entrambi, attuando – come si sta facendo – ogni misura necessaria per prevenire eventuali contagi da Covid-19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.