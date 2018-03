Ict: 200 studenti scoprono futuro digitale con Insiel4school

Sono stati circa 200 i ragazzi dell'Istituto comprensivo Iqbal Masih di Trieste che questa mattina, 19 marzo, hanno partecipato all'incontro "Un futuro in digitale, la nostra opportunità" e hanno dialogato con il presidente di Insiel, Simone Puksic, sulle possibilità offerte alle nuove generazioni dall'Information&comunication tecnology (Ict) e dalla trasformazione digitale. L'evento, sviluppato da Insiel e dalla Regione, rientra nel progetto Insiel4school e si rivolge agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori proponendo momenti di confronto sull'Ict attraverso esempi tratti dal mondo della cultura digitale per fornire una panoramica sugli sviluppi e la pervasività delle nuove tecnologie e approfondire con i giovani quali sono le opportunità che si aprono nell'ambito della formazione e con ovvie ricadute sull'inserimento nel mondo del lavoro.

Puksic ha, ad esempio, illustrato come il mondo della logistica sarà, con tutta probabilità, rivoluzionato dall'introduzione di droni teleguidati e dall'uso di mezzi a guida autonoma e come il modo di vivere viene ogni giorno rivoluzionato grazie all'interconnessione dei sistemi di comunicazione e degli elettrodomestici di uso comune. Gli eventi hanno una durata di circa un'ora e 45 minuti e al fine di consentire la maggiore partecipazione possibile si svolgeranno in varie sedi sul territorio regionale: a Trieste il 25 maggio, a Udine il 5 e 17 aprile e il 7 maggio e a Pordenone il 3 maggio. Per maggiori informazioni ed effettuare l'iscrizione degli istituti scolastici consultare la sezione Eventi del sito della Regione (http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEventoAnteprima.asp? evento=10143).