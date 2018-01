Identificata dalla Polizia la vittima di via Foscolo: un triestino di 61 anni

L'uomo trovato morto in strada ieri mattina in via Foscolo è stato identificato dalla Polizia: si tratta di un triestino di 61 anni residente nel condominio lì vicino dal quale si è gettato nel vuoto togliendosi la vita. I motivi di questo gesto disperato sono al vaglio degli agenti di Polizia intervenuti sul posto con la Squadra Mobile, Scientifca e il reparto di medicina legale della Polizia giudiziaria.

La vittima era stata trovata senza documenti addosso e quindi in un primo momento non era stato possibile l'identificazione: le lesioni subite avevano subito fatto pensare a una caduta dall'alto e questo elemento ha condotto gli operatori di Poliziaa a controllare lo stabile adiacente che presentava una finestra aperta dal quale presumibilmente l'uomo si sarebbe gettato.