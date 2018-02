Ignote Bellezze: un like a Villa Bonomo per valorizzare Trieste con il Rotaract Club

È una battaglia a colpi di “like” quella che vede impegnati i giovani del Rotaract Club Trieste. I ragazzi dell’associazione triestina sono in lizza con altri candidati provenienti da tutta Italia nel concorso “Ignote Bellezze”, un contest indetto dal Distretto Rotaract 2060 (area Triveneto), volto a valorizzare e rendere nota un’opera della propria città, sconosciuta ai più, ma dall’alto valore storico-culturale e artistico.

L’ignota bellezza prescelta è Villa Bonomo, uno splendido edificio del XVIII secolo che si affaccia sul Golfo di Trieste. Costruita sul colle di Gretta per volere della Famiglia Bonomo - la più importante e forse più conosciuta delle Tredici Casate triestine – la villa ha dato il nome all’intera via in cui si trova (appunto, via Bonomea) e, dall’alto, domina tutta la città.

Grazie alla disponibilità dei proprietari, i nostri ragazzi hanno studiato e apprezzato le peculiarità dell’affascinante costruzione, riassunte in una scheda tecnica preparata ad hoc e condivisa sulla pagina ufficiale del concorso. L’opera vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il maggior numero di “like” su Facebook: in palio c’è una ricca somma in denaro, destinata a valorizzare la piccola grande bellezza.

«Si tratta di un’occasione che ci rende in ogni caso vincitori: anche se non conquisteremo il podio, avremo comunque contribuito a promuovere il patrimonio culturale della nostra città» spiega il Presidente Agostino Rodda. Di seguito il link della foto di Villa Bonomo alla quale mettere il proprio “Mi Piace”, per aiutare il Rotaract Club Trieste a promuovere questo piccolo pezzo di storia del capoluogo giuliano:

https://www.facebook.com/ignotebellezze/photos/a.2009193459303402.1073741831.2008882289334519/2009193872636694/?type=3&theater

I post relativi al concorso, da regolamento, si potranno condividere solamente fino a questa domenica sera, dopodiché saranno ammessi solamente i singoli “mi piace” fino al 9 aprile, quando verranno decretati i vincitori.