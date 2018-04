Turismo, il Fvg tra le mete preferite dei cicloturisti tedeschi

Dal 19° rapporto sul cicloturismo tedesco redatto dall’ADFC (German Cyclist’s Association) presentato alla fiera del turismo di Berlino emergono dati molto interessanti e positivi per il Friuli Venezia Giulia che confermano quanto importante potrà essere questo settore economico nei prossimi anni.

Secondo il rapporto l’Italia è la seconda meta estera preferita dai tedeschi per fare le vacanze in bicicletta dietro di poco solo all’Austria e davanti a Francia, Olanda e Spagna. Nel quadro italiano il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni preferite dai cicloturisti tedeschi. Infatti la ciclabile Alpe Adria si classifica al 4 posto tra tutte ciclabili estere più desiderate mentre lo scorso anno era la 9 posto. Questo dato viene confermato dai numero in forte crescita della ciclabile Alpe Aria che ha visto 69.793 le biciclette transitate nel 2017 con una crescita del 46% rispetto al 2015.

Nel rapporto emerge un altro dato interessanti sulle abitudini di viaggio dei cicloturisti tedeschi: i mesi dove i cicloturisti viaggiano di più sono maggio e giugno, un dato estremamente importante per località come Lignano e Grado che hanno forte bisogno di destagionalizzare la loro offerta turistica e che da un valore aggiunto al cicloturismo.

«Questi dati confermano quanto sarà opportuno ed importante investire nel cicloturismo nei prossimi 5 anni» afferma il coordinatore regionale della FIAB Federico Zadnich. «Per questo abbiamo scritto un documento con 7 azioni prioritari per promuovere la ciclablità nel Friuli Venezia Giulia che abbiamo chiesto ai candidati alle regionali di sottoscrive». Ad oggi sono 26 i candidati che lo hanno fatto. La lista completa verrà resa pubblica dalla FIAB sabato 21 aprile.