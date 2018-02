Il Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone in visita al Comando Stazione Carabinieri

L’Ufficiale Generale ha incontrato il personale in servizio al Comando, rivolgendo il suo personale apprezzamento per il quotidiano impegno profuso nel controllo del territorio, sottolineando in particolare l’importanza del servizio di prossimità reso alla cittadinanza