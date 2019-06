Il Governatore Fedriga in visita alla Zanutta Spa

Zanutta entra in campo a sostegno di un'edilizia efficiente e responsabile in Friuli Venezia Giulia, e lo fa organizzando nella sede di Muzzana del Turgnano una tavola rotonda assieme al Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga e al Consigliere regionale Mauro Bordin. "Con Il piano di legge 26 - precisa il Presidente Fedriga - stiamo iniziando a costruire un sistema Friuli Venezia Giulia che finalmente ragioni in un'ottica di insieme, evitando contrasti fra settori, per sviluppare in primis edilizia, turismo e ambiente. Le parole chiave sono sinergia e semplificazione burocratica”. Nel corso dell'incontro il Consigliere Bordin ha illustrato i dettagli del pdl 26 "improntato a valorizzare il patrimonio esistente, facilitando e sviluppando le attività collegate". Fedriga ha di seguito sottolineato quanto il territorio vada curato, dallo sghiaiamento di fiumi e laghi alla manutenzione dei boschi e alla cura degli edifici. "E' sempre meglio averne di riqualificati - sottolinea Fedriga - piuttosto che in stato di abbandono, dove l'alternativa alla resa produttiva è il degrado e non la tutela".

La Regione ha voluto porre delle regole per incentivare chiunque voglia operare piccoli ma utili interventi strutturali, per recuperare e migliorare il patrimonio edilizio regionale. Il territorio va curato, - prosegue Fedriga - abbiamo gli occhi degli investitori internazionali puntati sul Friuli Venezia Giulia, facciamo in modo che lavorando assieme, la nostra diventi una regione strategica nello scenario economico europeo. Dal governatore, infine, è giunto anche un invito al confronto continuo, evidenziando che la prima a mettersi in discussione è l'Amministrazione regionale, chiamata ad agevolare quanto più possibile l'attività delle aziende e la vita quotidiana della popolazione. E l'ing. Gianluca Zanutta - A.D. dell'azienda - non si lascia sfuggire l'occasione e coglie subito l'appello lanciando al Governatore nuove sfide per il futuro: "Viviamo in una Regione ricca di opportunità, che vanno sfruttate e messe in risalto. Non possiamo più tollerare che i nostri giovani talenti vadano all'estero a cercare lavoro, dobbiamo porre le basi per farli rimanere in regione, e contribuire a dare il lustro che questo territorio merita!”

L'altra sfida lanciata da Zanutta alla Regione parla di sostenibilità, un termine troppo spesso utilizzato in maniera non corretta. Usiamo sempre di più termini come green building in Friuli Venezia Giulia abbiamo un tasso altissimo di costruzioni sostenibili, e dobbiamo poter misurare in maniera univoca questa peculiarità. E' proprio per questo che dobbiamo avere parametri universali e condivisi per poter comunicare questo nostro scarto competitivo, e oggi gli strumenti per farlo ci sono, e vanno regolamentati.