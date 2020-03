"Incastrato" dalle telecamere mentre ruba la canapa legale: arrestato (FOTO)

Tenta di scassinare il distributore di canapa legale con il cavalletto di una bici, probabilmente rubato, poi fa scattare l'allarme e le telecemere lo "incastrano". È successo qualche giorno fa nel distributore 'Il Legal canapa store' di via Ghega 8, protagonista un giovane residente a Trieste, che nottetempo ha tentato il blitz lavorando pazientemente per un'ora e mezza. All'inizio tentava di forzare il dispositivo con cautela, senza provocare vibrazioni tali da azionare l'allarme, poi si è accorto che il metodo non lo portava lontano. Probabilmente, alle 2:30 circa, l'uomo ha perso la pazienza, sferrando il colpo che ha portato all'accensione del sistema d'allarme e la conseguente attivazione delle telecamere. Aveva con sé dei "travestimenti", raccontano i gestori, tre giubbotti con i quali cercava di camuffarsi agli occhi dei passanti. L'idea, verosimilmente, era quella di fingersi un senzatetto che cercava riparo all'interno della struttura.

Il ritorno dopo l'allarme

Dopo essere stato ripreso e dopo lo spegnimento dell'allarme sonoro, il malintenzionato ha avuto l'ardire di tornare sul posto e rubare un cosistente quantitativo di merce, dagli oli essenziali alle piante essiccate in bustina. I Carabinieri sono tuttavia intervenuti subito, allertati in tempo reale attraverso il numero di emergenza 112. "Un servizio efficiente e un intervento tempestivo, di cui ringraziamo le Forze dell'ordine" hanno dichiarato i gestori, che hanno subito un danno da scasso quantificabile in circa un migliaio di euro. La refurtiva è stata comunque restituita per intero, anche se parte della merce si è deteriorata, e l'uomo è stato arrestato dai militari dell'Arma.





