Il mondo della sanità “insieme” per collaborare un servizio migliore

Ordine Professionale TSRM&PSTRP del Friuli Venezia Giulia PROFESSIONI SANITARIE TUTTI “ INSIEME” per collaborare a una sanità migliore. Anche in Friuli Venezia Giulia, dove in un passato non molto lontano, era stato costituito il Collegio Professionale Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia, unendo in un unico Albo Professionale tutte le quattro Province presenti in Regione, sarà convocata la prima Assemblea Elettorale del Neo istituito Ordine Professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Pertanto sabato 14 e domenica 15 dicembre p.v. si svolgeranno a Palmanova presso il Teatro Gustavo Modena le elezioni del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’Albo del neonato Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine.

Dopo anni di dibattiti e confronti Politici Parlamentari la Federazione Nazionale TSRM, insieme ad Associazioni Professionali non regolamentate, prive di identificazione Istituzionale di carattere Ordinistico, hanno raggiunto l'obbiettivo atteso da ormai quasi un ventennio. Nasce quindi la nuova legge n. 3/2018 che mette in atto la riforma degli Ordini con decreto richiamato Legge Lorenzin, che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari, si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordine di riferimento. Per la prima volta saranno convocati e chiamati alle urne 3582 iscritti in Friuli Venezia Giulia a scegliere ed eleggere, tra le Liste Candidate, chi farà parte dell’Ordine, sia per le 17 Commissioni d’Albo sia per il Consiglio Direttivo dell’Ordine che deve avere la responsabilità e la capacità di agevolare che questa riforma abbia una sua giusta collocazione tra le Istituzioni che governano la Sanità Regionale, la Formazione e l’aggiornamento Professionale dei Professionisti iscritti all’Albo.

Tra Liste che hanno depositato la Loro candidatura la lista “INSIEME” per il Consiglio Direttivo è stata costituita secondo criteri Istituzionali (come prevede la legge), ma anche con precisa accortezza nella scelta dei suoi candidati che esprimono la Loro Professionalità in più settori Pubblici e Privati nella Sanità Regionale, riscontrando in ognuno di Loro una volontà di approfondire e migliorare la Loro competenza e con un impegno costante di aggiornamento Professionale specifico e assiduo in ambito Sanitario/Universitario. ATTINA’ CARMELO detto CLAUDIO Tecnico Radiologia - Udine BALIN THOMAS Tecnico Audioprotesista -Trieste BERGAMIN STEFANO Tecnico Laboratorio - Pordenone BONIFACIO MARTINO Tecnico Radiologia - Gorizia FABIANI GIOVANNI Tecnico Radiologia -Udine GUIDO VINCENZO Fisioterapista -Trieste LORENZI SILVIO Tecnico Radiologia -Trieste MILLEVOI MATTEO Fisioterapista -Trieste NIGRIS DANIELE Tecnico Laboratorio -Udine PINTO MARINELLA Ortottista assistente di oftalmologia -Trieste VALLON MARIA CRISTINA Fisioterapista -Trieste ZANCHETTA ELENA Tecnico Laboratorio - Udine ZILLI GRAZIELLA Tecnico Prevenzione Ambientale e Luoghi di Lavoro - Pordenone