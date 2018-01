Tolmezzo: il padrone è ricoverato, il cane lo aspetta lì fuori per giorni

Il padrone è ricoverato in ospedale e lui lo aspetta proprio lì fuori. Per giorni. Una storia da film, come quella dell'akita giapponse Hachiko, adattata per il grande schermo in una pellicola con Richard Gere. Come riportato da UdineToday, la vicenda di un meticcio dal pelo fulvo, Leo, impegnato a vegliare a modo suo il proprietario - "Il Fifty" -, ricoverato all’ospedale di Tolmezzo, fa discutere e commuove. La cosa non è passata inosservata ai tanti passanti, che l’hanno immortalato durante la sua attesa, e che hanno fatto partire un tam tam sui social per discutere della vicenda e chiedersi come aiutare il cagnetto e se avesse senso che stesse lì. «Tranquilli - ha commentato una ragazza su Facebook a quelli che si preoccupavano per il fatto che Leo aspettasse il suo proprietario anche sotto le intemperie - lui e il suo padrone sono innamorati uno dell’altro, sono amici inseparabili».