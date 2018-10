Il primo showroom tecnologico di prodotti scandinavi sbarca a Trieste (FOTO)

Apre a Trieste 'Nordic Emotions', il primo showroom italiano dedicato a una selezione di prodotti e marchi scandinavi, ispirato alla visione nord europea dei grandi department store. Sarà inaugurato venerdì 5 nella nuova sede di via Trento 1, già allestita con arredi esclusivi, dove non solo si potranno vedere, toccare e testare alcuni prodotti, ma anche scoprirli tutti e acquistarli attraverso un portale web dedicato (www.nordic-emotions.com).

L’installazione di “totem” per entrare nel mondo online, anche tramite visori di realtà virtuale disponibili nello showroom, permetterà inoltre di immergersi nel mondo scandinavo e vivere un’esperienza nordica completa, attraverso video informativi sui paesi di riferimento, documentari su designer che hanno segnato la storia del settore e che tutt’oggi collaborano con i brand proposti, video istruttivi sulla produzione aziendale e molto altro.

Si tratta di un franchising italiano ed europeo che "debutta" proprio a Trieste, con un team tutto triestino. Al momento, dichiarano i fondatori, solo in Italia ci sono già una decina di proposte per altre aperture.

"Questo è un progetto unico in Italia – spiega Stefano Ogrisek, rappresentate di Exe Advisor, partner di Nordic Emotions, società costituita a giugno 2018 con Alessandro Martelli (fondatore di Kleppeck Design, agenzia esclusiva per l’Italia di venti marchi scandinavi) e Airis Perlini – perchè fonde il fisico e il virtuale perché anche se puntiamo sull'e-commerce crediamo ci sia bisogno anche di un luogo fisico, come si sta accorgendo la stessa Amazon. Qui da noi si possono provare tutti i prodotti delle aziende affiliate, è come trovarsi nella casa madre. Vendiamo un'idea di "living" a più sfaccettature, in uno stesso luogo il cliente può comprare il divano, la padella o lo zaino. Per primi in Europa permetteremo al cliente di navigare nello spazio in 3d con la realtà aumentata, scansionare gli spazi, arredarli virtualmente e poi comprare gli arredi con gli appositi tag. Tutto grazie alla tecnologia Matterport, sviluppata da un triestino (Paolo Tosolini, ndr)".

“Nordic Emotions” – conclude Stefano Ogrisek, che ricopre anche il ruolo di Presidente Giovani Confcommercio Trieste e consigliere nazionale – “vuole dimostrare come la tecnologia possa semplificare e migliorare la vita, mettendo in connessione le aziende alle persone, i prodotti alle case, le emozioni al web. Con uno sguardo orientato al futuro, verso altri territori, in Italia e anche all’estero, ai quali proporre la filosofia e il concept di Nordic Emotions”.

Gallery