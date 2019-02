Sindacato pensionati protesta, Grilli: "Avete rifiutato l'invito a discutere"

Una richiesta sindacale spedita il 4 febbraio alla quale non è stata data risposta e un invito a condividere i percorsi, anch’esso a sua volta rifiutato. I sindacati dei pensionati e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste Carlo Grilli hanno discusso questa mattina, proprio sotto gli uffici dell’assessorato in via San Nicolò. I pensionati, poco più di una cinquantina di manifestanti, hanno inscenato una protesta contro il Comune per il fatto che “deve rispondere a questa città sul perché ha dato a 450 persone un’assistenza domiciliare che è insufficiente” così il segretario dei pensionati Adriano Sincovich.

La lettera e l'invito a discutere

“Ho detto più volte ai sindacati di venire nei nostri uffici per far vedere come funzionano le cose ma hanno sempre detto di no” questa la risposta di Carlo Grilli che si è fermato a parlare con i manifestanti. “Il 4 febbraio ti abbiamo mandato una lettera con una serie di richieste. Sono passati 20 giorni e non ci hai risposto. Siamo qui a dire alla città che neanche non ci ricevi. Vogliamo discutere i problemi seri degli anziani” sono state le parole di Sincovich.

Il rifiuto dei sindacati

“Quando vi abbiamo detto di venire nei nostri uffici avete detto di no” così la risposta di Grilli che ha “rincarato” la dose. “Vi abbiamo proposto di venire a condividere con noi alcuni percorsi e vi siete rifiutati. Dobbiamo parlare di qualcosa di concreto e non di massimi sistemi”. Tra le richieste presentate nella lettera all’assessorato in data 4 febbraio c’è anche l’allargamento dell’intervento del Comune sulle prestazioni di assistenza domiciliare. “Sono l’11 per cento” ha risposto Grilli scatenando la successiva domanda di Sincovich. “Ci hai risposto che non c’è una lira in più, non basta l’11, vogliamo il 30 per cento”.

La "fase" bilancio

“Possiamo rispondere puntualmente a tutti i quesiti – ha concluso l’assessore – ma siamo anche in fase di bilancio. In questo momento posso anche rispondere ma quando avrò i dati del bilancio risponderemo puntualmente, perché sapete che il bilancio è suscettibile a variazioni”.