Trieste vince lo scudetto dello sport in Italia

Secondo un'indagine svolta dal gruppo Clas-Pts Group e pubblicata da Il Sole 24 Ore, Trieste risulta prima in Italia per indice di sportività. Non si tratta di una novità, visto che anche nel 2017 il capoluogo regionale si era posizionato primo per numero di atleti tesserati.

I criteri

Gli indicatori che stabiliscono le posizioni sono 30, di cui fanno parte anche i tre considerati generali, che comprendono soprattutto il numero di tesserati. Inoltre, ci sono gli elementi che stabiliscono il numero di sport di squadra, gli sport individuali e lo sport e società.

Una riconferma

Un bel risultato per Trieste che anche nel 2018 si conferma al vertice in Italia per sportività. Un dato che si aggiunge alle classifiche degli ultimi anni in cui la città era sempre arrivata tra le prime 10 in tutta la penisola.

Il rapporto in base alla popolazione

A giocare dalla nostra parte è soprattutto il numero di residenti e l'estensione (circoscritta) della nostra provincia. I risultati migliori li portano a casa gli sport d'acqua come la vela, la canoa, il canottaggio e lo sci nautico, e lo sport femminile. Sulla bellezza di 30 classifiche Trieste finisce tra le prime cinque ben 13 volte. Si tratta indubbiamente di un risultato importante per Trieste che conferma la naturale predisposizione dei triestini a praticare sport.