Chiude il "Caffè dei libri": il tribunale dichiara il fallimento

"Cari Amici, il Tribunale di Udine, nella giornata di ieri 13 gennaio, ha dichiarato il nostro fallimento. Il Caffè dei Libri® quindi resterà chiuso, ma ci auguriamo per poco: speriamo infatti che una nuova proprietà possa far rinascere quello che è un progetto vivo, emozionante, positivo. Ma per noi finisce qui". Lo dichiarano pubblicamente con un post su Facebook i gestori del locale in via San Lazzaro, inaugurato nel 2017 e sorto sulle 'ceneri' dello storico negozio di abbigliamento Nacmias.

"Percorso difficile, snervante, bellissimo"

"Grazie a tutti gli amici che ci hanno accompagnato in questo percorso difficile, snervante, bellissimo - si spiega ancora nel post -: ci siamo arricchiti del vostro affetto, delle vostre intelligenze, delle vostre opere. Per altri versi, Il Caffè dei Libri® è stato un incubo crudele, ci ha provati moralmente e umanamente, forse più di quanto si possa vedere e immaginare".

Non mancano le scuse ai creditori "che, pazientemente o meno, hanno atteso invano il saldo delle loro spettanze: abbiamo provato con ogni mezzo a far fronte a situazioni imprevedibili e più grandi di noi, e lo abbiamo fatto fino alla fine, trovando un compratore che avrebbe risolto, seppur parzialmente, i problemi di tutti. Ma evidentemente, per il Tribunale non è stato abbastanza. E, ora che è finita, ci mettiamo la faccia, come abbiamo sempre fatto: cari haters e leoni da tastiera, per piacere siate clementi. Un abbraccio a tutti - concludono - e buon proseguimento".