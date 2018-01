Immigrazione, scoperti 50 irregolari in un rimorchio in Porto

Sono circa 50 i migranti rintracciati due giorni fa, il 10 gennaio, all'interno di un rimorchio sbarcato da una nave proveniente dalla Turchia. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni: sul posto sono intervenuti oltre agli operatori delle forze dell'ordine dello scalo portuale triestino, Guardia Costiera e Polizia di Frontiera marittima, anche gli operatori del 118 per le cure del caso. Poco dopo sono state avviate le procedure di rito volte all'identificazione e indagini del caso.

A darne notizia è stato Almerigo Esposito, segretario provinciale di Forza Nuova, sulla pagina del proprio partito e il fatto è stato confermato dalla Questura di Trieste che appunto ha avviato le procedure di rito: «Non è la prima volta che il Porto di Trieste è oggetto di una tale “invasione”. Ad far riflettere l'ulteriore circostanza che spesso e volentieri i clandestini vengono scoperti già durante la navigazione e, una volta attraccate le navi, trovano ad aspettarli gli uomini della Polmare e dell'Esercito Italiano, che li “prendono in consegna” - scrive Esposito -. Inutile farci troppe domande sul destino di tali soggetti, ovvero quello di essere inseriti nel programma di accoglienza triestino a spese dei contribuenti. Questa volta sono stati più di cinquanta, ma chissà quanti ancora attraversano quotidianamente il confine terracqueo del nostro Porto, per andare ad ingrassare il sistema dell'accoglienza o, forse peggio, sparire nel nulla. Notizie del genere non possono, non devono essere tenute nascoste. La comunità ha il diritto di conoscere cosa accade in quello che, probabilmente, è diventato il principale punto di sbarco della nostra regione».