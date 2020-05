Fedriga "scarica" il progetto Immuni, il Fvg dice no all'applicazione

La Regione Friuli Venezia Giulia esce dal programma nazionale per quanto riguarda l'applicazione Immuni. La scelta è stata annunciata nel pomeriggio di oggi 28 maggio dal governatore Massimiliano Fedriga che ha deciso di ritirare la propria disponibilità alla sperimentazione dell'app. Le motivazioni alla base della clamorosa decisione sono state inserite all'interno di una lettera che verrà inviata alla Conferenza delle Regioni.

"A quanto si apprende - così Fedriga - Immuni prevedrà non la ricostruzione della catena di contatti dei soggetti risultati positivi, come peraltro richiesto dalla

Regione al fine di integrare in modo omogeneo il lavoro oggi svolto manualmente, bensì l'invio di un sms ai cittadini entrati a contatto con un contagiato". Secondo il governatore tutto ciò significherebbe passare "da una gestione affidata ai Servizi sanitari a un'azione diretta dei cittadini, a cui competerà l'onere di chiamare il medico di base".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una modalità che Fedriga giudica "poco avveduta" e che scatenerebbe il rischio "di ingenerare panico" o ancora "nel caso in cui il cittadino decidesse di

non rivolgersi al medico curante, di vanificare l'efficacia dell'app".