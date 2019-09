"Imparo a sciare con l'Orsetto Biancolatte" nella pista di plastica di Duino Aurisina

Saranno 150 i bambini che impareranno a sciare con l'"Orsetto Biancolatte" nella pista di plastica di Aurisina, grazie a un investimento del Comune da 13mila euro. "Imparo a sciare con l’Orsetto Biancolatte" - è il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Trieste- Assessorato alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca, rivolta ai bambini delle Scuole dell’Infanzia comunali e realizzata in collaborazione con lo SCI CLUB 70 di Aurisina, allo scopo di sostenere e promuovere il benessere e l’avvicinamento allo sport fin dall’infanzia.

A chi si rivolge

Un progetto che si rivolge ai bambini dell’ultimo anno delle scuole d’infanzia comunali e si svolgerà presso il Centro Federale FISI, nella pista di plastica di Duino Aurisina (impianto completamente rinnovato l’anno scorso), e che partirà in una prima tranche sabato 28 settembre, (sabato) 5 ottobre, (sabato) 12 ottobre e (sabato) 19 ottobre, per proseguire poi in una seconda fase da sabato 26 ottobre, (sabato) 2 novembre, (sabato) 9 novembre fino al 16 novembre, sempre dalle ore 13.30 alle 15.30. La presentazione si è tenuta stamane in Municipio con l’assessore comunale alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca Angela Brandi, il presidente dello Sci Club 70, Roberto Andreassich e il presidente del Comitato provinciale della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) di Trieste, Andrea Don, nonché l’assessore del Comune di Duino Aurisina, Massimo Romita e Stefano Ceiner (Sci Club 70).

Il "principe" degli sport invernali

“Una delle linee-guida comunali è puntare sulle attività sportive e dare risposta alle esigenze delle famiglie - ha spiegato l’assessore Angela Brandi –. Questo è un progetto che stiamo portando avanti da due anni per garantire continuità e con l’obiettivo di avvicinare i bambini fin da piccolissimi al ‘principe’ degli sport invernali nelle scuole d’infanzia comunali (2450 bambini e 107 sezioni). Un’attività inserita nei POF (Piani di Offerta Formativa), frutto di una sinergia importante con lo Sci Club 70 e la FISI oltre al Comune di Duino Aurisina. Vi potranno partecipare 150 bambini che saranno dotati del materiale occorrente (sci, scarponi, bastoncini ecc) grazie anche al sostegno di 13mila euro da parte del Comune di Trieste”. “Ci sta a cuore dare seguito a un progetto impegnativo ma molto utile per i bambini e le famiglie – ha evidenziato il presidente Roberto Andreassich - che potrà creare i ‘futuri frequentatori’ del poli sciistici in Regione oltre a fornire l’opportunità di praticare un’attività sportiva a chilometri zero”.