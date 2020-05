In arrivo 50mila euro per sostenere le imprese di Duino Aurisina

Un fondo per erogare finanziamenti a fondo perduto alle aziende del territorio di Duino Aurisina per sostenerle in questo difficile momento causato dall’emergenza Covid-19. È questo il provvedimento che la Giunta comunale ha approvato nella seduta di oggi, giovedì 30 novembre, e che porta la firma degli assessori al Bilancio Stefano Battista e alle Attività Produttive Walter Pertot.

Il fondo prevede uno stanziamento totale di 50 mila euro, con singoli contributi di massimo 1.000 euro a cui potranno accedere le imprese con sede e unità operativa sul territorio comunale che hanno subìto il blocco dell’attività o la sua forte riduzione a seguito del DPCM del 22 marzo scorso. “In questo modo – hanno dichiarato i due assessori Battista e Pertot – vogliamo dare una risposta concreta alle nostre imprese e alle famiglie che su queste attività fanno affidamento. Anche se chiuse, le aziende devono far fronte a costi fissi che, alla luce di due mesi di mancati guadagni, possono mettere in grande difficoltà gli imprenditori e portare anche alla chiusura dell’attività”.

“Abbiamo previsto un iter per le richieste quanto più possibile snello e veloce – ha spiegato Pertot – con una semplice autodichiarazione. In questo modo non ingolferemo di burocrazia i richiedenti e potremo procedere all’erogazione del contributo in tempi brevi”. “Qualora ci fossero ulteriori disponibilità – ha concluso Battista – è nostra intenzione rifinanziare questo fondo per erogare ulteriori contributi nei mesi successivi. Si tratta di un aiuto prezioso soprattutto per quelle piccole e medie imprese che rappresentano l’asse portante del tessuto economico del territorio di Duino Aurisina”

“Siamo fieri di essere una delle prime realtà comunali a far partire una iniziativa di questo genere - ha aggiunto il Sindaco Daniela Pallotta - grazie ad un bilancio sano e all’impegno di tutti. A tal proposito un plauso va fatto anche agli uffici comunali coinvolti che, seppur lavorando in smart working si sono impegnati a fondo per raggiungere questo obiettivo. Dopo le mascherine consegnate al 100% della popolazione, i buoni spesa solidali pienamente operativi per le fasce più deboli e questa iniziativa sulle attività produttive – ha concluso il Sindaco - questa amministrazione continuerà ad impegnarsi per far fronte a questa emergenza, con tutti i mezzi a propria disposizione e azioni concrete”.​