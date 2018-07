In 4000 per Steven Tyler

Previste 4000 persone per il grande concerto di Steven Tyler. Dopo il successo di ieri, 17 luglio, con gli Iron Maiden, oggi è il turno di un'altra star mondiale del rock!

Il front man degli Aerosmith si esibirà questa sera alle 21.30 in Piazza Unità sarà accompagnato in questo suo nuovo viaggio musicale da The Loving Mary Ban, portando a Trieste l’unica data del Nordest e dell’Europa dell’est del suo nuovo tour mondiale.

Il calendario di Live in Trieste, che vedrà sabato 21 luglio il suo ultimo appuntamento con il concerto del genio visionario David Byrne, è organizzato da Zenit Srl, con la collaborazione di Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG.

