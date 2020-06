“Black lives matter”: centinaia di persone in piazza Unità per dire no al razzismo (FOTO)

"Mi hanno detto che non esistono afro-italiani ma io lo sono. Sono arrivata in Italia a nove anni, ho cresciuto tre figli qua, lavoro e pago i contributi, e ho la cittadinanza. Ho subito violenza per il mio colore della pelle, ho faticato a trovare un lavoro, ma anche noi siamo figli di questo paese". Solo una delle testimonianze che hanno trovato voce oggi in piazza Unità alla manifestazione "Say Their Name - Black Lives Matter Trieste", iniziativa ispirata al movimento sorto negli Stati Uniti dopo l'omicidio di Goerge Floyd da parte di alcuni poliziotti bianchi. Diverse centinaia di persone di ogni razza e credo religioso si sono trovate oggni, sabato 20 giugno, in largo Granatieri per poi marciare, accompagnati da ritmi e danze afro, in piazza Unità e infine raccogliersi (forse non a caso) intorno alla fontana dei quattro continenti. Un evento organizzato da diverse associazioni triestine tra cui Tryeste, Comitato Pace Danilo Dolci, Mediterranea Saving Humans Trieste, Ics e Arci.

"Siamo singole e singoli cittadini - si legge nel comunicato ufficiale dell'evento - che vivono a Trieste, ma che vivono sulla propria pelle il razzismo istituzionale e sociale, che sono qui immigrati per necessità o per scelta, cittadine e cittadini che non intendono più farsi strumentalizzare in nome del "decoro", delle psicosi securitarie ed essere etichettati come corpo estraneo".

In Italia, secondo gli organizzatori, l'hashtag #blacklivesmatter ha più significati, tra cui "affrontare l'afrofobia e l'islamofobia, chiedere che finisca il genocidio nel Mediterraneo, sapere da dove proviene il cibo che metti a tavola e solidarizzare con gli scioperi dei braccianti, abbattere i CPR, smettere di identificare il corpo nero come corpo straniero, mettersi in ascolto e dare voce alle persone nere e razzializzate, rinunciare ai propri privilegi e mettere in discussione un sistema che concede a pochi di vivere sulle spalle di molti".

In molti hanno voluto raccontare le loro storie, non solo di discriminazioni, subite in prima persona o dai propri antenati, ma anche di integrazione. "Sono arrivato in Italia dalla Repubblica Domenicana - ha testimoniato un ragazzo di 21 anni - posso dire che se qualcuno decide di emigrare lo fa perché non sta bene e vuole trovare un rifugio o una speranza in un'altra città. Ringrazierò sempre mia madre per aver portato me e i miei fratelli in Italia, con tanta fatica, dolore e impegno, Siamo tutti persone, tutti meritiamo una vita dignitasa. Questa lotta riguarda ognuno di noi. Non basta il sostegno morale, bisogna avviare un cambiamento".

