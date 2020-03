In fiamme un appartamento in via Donaggio: due intossicati

Incendio al primo piano di un appartamento in via Donaggio 5. Sul posto è in corso l'intervento di una partenza del distaccamento di Muggia, due squadre della sede centrale, un'autoscala e un'autobotte dei Vigili del fuoco di Trieste. Le fiamme sono scaturite dalla cameretta. Due le persone intossicate. Notizia in aggiornamento.

Sul posto anche Polizia e sanitari del 118

