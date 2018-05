Il Fvg è la regione con il minor tasso di povertà educativa

Il Friuli Venezia Giulia è la regiona con il minor tasso di povertà educativa tra bambini e ragazzi. Lo ha dichiarato l'Ansa, riportando il rapporto "Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia" di Save the Children. Secondo il rapporto solo 2 bambini su 10 frequentano l'asilo nido, 1 ragazzo su 3 non naviga su internet, mentre 4 ragazzi su 10 non leggono libri.