In piazza Sant'Antonio approda la più grande scuola mobile di Internet

In piazza Sant'Antonio è approdato il truck di "Operazione Risorgimento Digitale", la scuola mobile gratuita di Tim che da lunedì darà il via ad una serie di lezioni gratuite per imparare ad usare internet. La 'scuola mobile' insegnerà ai partecipanti ad entrare in rete, trovare informazioni, comunicare e condividere.

Come funziona

Le lezioni sono così articolate: 3 moduli da 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore complessive. Per partecipare al corso gratuito, bisogna prenotarsi online oppure chiamare il Numero Verde 800 860 860. Nella Scuola Mobile sarà attivo uno sportello di cultura digitale a disposizione dei cittadini che avranno la possibilità di ricevere supporto su tematiche ed esigenze digitali, ad esempio l'attivazione della SPID. Inoltre, attraverso le Lezioni in piazza, i cittadini potranno scoprire Internet e le sue potenzialità in 10 brevi lezioni da meno di un'ora.