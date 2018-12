Terremoto: sui social scatta la caccia a chi l'ha sentito

"La terra ha tremato o perdo colpi?" E' stata questa la domanda che nell'ultima mezz'ora di oggi, 5 dicembre, ha invaso i social. E fortunatamente nessuno "perde colpi". Alle 17.23, infatti, è stata registrata una scossa di terremoto pari a 3.8 gradi di magnitudo con epicentro a 37 chilometri da Trieste.

"Tremava tutto"

"In quinto piano tremava tutto" ha commentato un utente Facebook, "Me gà scassa tutto" si legge più sotto. Ma come questi, sono stati tantissimi i commenti sui gruppi che hanno descritto, ciascuno a modo suo, la scossa sentita nel pomeriggio. "Go sentì il letto moverse", scrive qualcuno trattenendo forse nella mente quel momento che ha spezzato per un attimo il ritmo della giornata, "me ga tremado divan e anche calorifero", specifica un altro utente.

"I tre gatazi? I sta spavando"

Non sono mancati gli amici a quattro zampe, sempre accanto ai padroni anche in queste situazioni: "Mi non go senti niente e le mie bestie (can e gatto) tranquillissime". Tranquilli anche i tre gatti di un'altra utente che ha commentato un post scrivendo "Sì...sentido..i 3 gatazi invece niente...i sta spavando".

E ci sono anche quelli che, invece, non hanno sentito nulla rimanendo stupiti di fronte alla notizia: "In marina no go sentì un clinz" oppure "Ma Veramente? Mi no go senti nulla ". Qualcuno, invece, ha trovato una bella scusa "per questo mi cadeva tutto dalle mani", si legge.