In un giorno fa la spesa undici volte: sanzionata

E' andata a fare la spesa undici volte in un giorno e ora dovrà pagare una multa di 280 euro (se pagata entro 30 giorni, altrimenti aumenterà a 400 euro). La donna, un'aziana, è stata sanzionata dalla Polizia Locale sabato scorso, nel centro di Grado. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Piccolo.

Secondo il giornale, la donna era stata notata dai vigili in strada, dove era uscita per fare di volta in volta piccoli acquisti alimentari. I vigili, dopo averla incontrata un paio di volte, l'avevano inizialmente ammonita bonariamente a restare a casa. In seguito, avendola incrociata per l'undicesima volta, hanno deciso di sanzionarla.

