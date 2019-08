ATER, Pizzimenti: "Realizzati 140 alloggi in via Flavia, investiti 18 milioni"

Inaugurato ieri mattina, 29 agosto, il nuovo complesso edilizio ATER in via Flavia, che comprende 144 alloggi e che ha visto un impegno finanziario di 18 milioni di euro. Così ha dichiarato l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'inaugurazione dell'importante intervento edilizio: "La realizzazione del complesso conferma l'attenzione posta dalla Giunta regionale all'edilizia residenziale pubblica. Si tratta di un'opera particolarmente importante per il capoluogo regionale, perché oltre a mettere a disposizione un consistente numero di alloggi, che potranno soddisfare le molte richieste dei cittadini, favorisce anche la riqualificazione dell'intera area nella quale si trova".

"Un'opera - ha sottolineato Pizzimenti - realizzata attraverso la sinergia tra Regione, Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, Fondazione Caccia Burlo Garofalo e Comune di Trieste. Grazie al deciso supporto finanziario della Regione molte famiglie di Trieste potranno usufruire di un alloggio adeguato alle proprie esigenze, realizzato con i moderni standard di comfort, isolamento termico e acustico". Presenti all'inaugurazione anche il vicesndaco Paolo Polidori e l'assessore all'urbanistica Luisa Polli.