Inaugurato il rinnovato campo di calcio di San Giovanni (FOTO)

Taglio del nastro oggi per il campo di calcio del San Giovanni, in viale Raffaello Sanzio, gestito dall’ASD S.Giovanni, alla presenza del Sindaco con gli Assessori comunali ai Lavori e allo Sport, del Presidente Spartaco Ventura e dei vertici della Società rosso-nera.

Soddisfazione è stata espressa da parte del Sindaco per l'intervento di riqualificazione che vede un campo sportivo completamente rinnovato e da sempre importante per il rione di San Giovanni ma non solo, stanti le significative tradizioni di questa Società. Un impianto riqualificato che sta a testimoniare il convinto interesse di questa Amministrazione per uno sviluppo diffuso e un potenziamento di tutte le attività sportive del nostro territorio e che potrà ora ospitare le partite di calcio fino alla categoria dell'Eccellenza compresa. L’intervento infatti ha consentito il completo recupero dell'impianto, in particolare del terreno di gioco con il rifacimento e adeguamento dello stesso, secondo i dettami del regolamento L.N.D. di sicurezza e giocabilità dei campi in erba sintetica. In pratica l'area del campo di gioco è stata riqualificata mediante la realizzazione di un nuovo manto in erba artificiale previo asporto e smaltimento di quello esistente, con l'adeguamento delle pendenze e planarità e il posizionamento di un adeguato sistema antitrauma. Inoltre, il campo è stato dotato di impianto di irrigazione completamente revisionato e integrato con rete di irrigatori esterni- campo su lati lunghi.

Si è anche provveduto all’adeguamento del sistema di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche, in rispetto alle particolarità previste dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Il nuovo manto erboso artificiale riporta le segnature delle linee dei rispetti perimetrali conformi ai vigenti disposti del regolamento L.N.D.; per cui viste le dimensioni generali dell'area e applicando i rispetti di regolamento, la nuova area di gioco misura 96 metri in lunghezza e 57,60 metri in larghezza e corrisponde alla categoria Eccellenza.

Il totale costo dell'opera, di importo contrattuale di 259.514,40 euro (importo maggiori lavori: euro 73.326,26 e oneri di sicurezza euro 2.000,00) ammonta a 334.840,66 euro (al netto iva). I lavori, eseguiti dall'impresa aggiudicatrice ITALGREEN S.p.A.- v. Crusnigo 11- 24030 Villa D'adda (BG), iniziati il 27/06/17, sono stati ultimati il 22/12/2017. Attualmente, il campo è in attesa dell'omologazione finale da parte della L.N.D. ma utilizzabile in quanto concessa la deroga all'utilizzo.